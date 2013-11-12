Аграрии привлекли 13 млрд грн кредитов за 10 месяцев

Украинские сельхозпроизводители в январе-октябре 2013 году привлеки 13 млрд грн кредитных средств, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, аграрии привлекли 8,1 млрд грн краткосрочных, 2,2 млн грн среднесрочных и 2,7 млрд грн долгосрочных займов. При этом 2,7 млрд грн кредитных средств сельхозпроизводители использовали для проведения осенне-полевых работ.

«Для осенне-полевых работ аграрии привлекли 2,7 миллиарда гривень банковских кредитов. И хотя работы в поле уже почти завершены, сельхозпроизводителям необходимы оборотные средства на хранение и транспортировку урожая, подготовку к весенней посевной кампании», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

В целом, по данным Минагропрода, банковскими займами воспользовались 2,6 тыс. сельхозпредприятий и фермеров.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, кредиты сельхозкомпаниям к 30 сентября текущего года составили 40,4 млрд грн, что на 6,1% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. Ставки по новым кредитам в сентябре составляли 16,1% в национальной валюте и 9,2% в иностранной.