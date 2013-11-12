Минагропрод назначил главу набсовета Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Министерство аграрной политики и продовольствия назначило заместителя министра Валерия Давыденко главой наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

Согласно сообщению корпорации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение министерство приняло 12 ноября.

Членами набсовета ГПЗКУ также переназначены директор департамента финансово-кредитной политики и бухгалтерского учета Минагропрода Баграт Ахиджанов, начальник отдела правового обеспечения корпорации Ирина Адрийчук, начальник отдела экологической политики департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Сергей Карасевич, заместитель начальника управления по вопросам реформирования собственности Департамента планирования процессов приватизации и реформирования собственности ФГИ Александр Демьяненко, а также директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук и первый заместитель председателя правления «Ощадбанка» Денис Киреев.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.