Минагропрод уверяет, что дефицита гречки в Украине не будет

Украинские аграрии в 2013 году произвели 190 тыс. тонн гречки, что, с учетом переходных запасов в 80 тыс. тонн, позволит полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка в этой крупе, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«В этом году украинцы будут полностью обеспечены таким популярным продуктом, как гречка. При этом для внутренних нужд вполне хватит собственного потенциала производства этой культуры. Ведь фонд потребления для Украины в этом году составляет 187 тысяч тонн. В текущем же году аграрии собрали 190 тысяч тонн этой культуры. Плюс переходные запасы – 80 тыс. тонн», - цитирует пресс-служба директора департамента земледелия Минагропрода Александра Демидова.

Демидов отметил, что министерство в своих рекомендациях относительно структуры посевных площадей учитывает баланс спроса и предложения этой крупы, поэтому никаких предпосылок для дефицита гречки в Украине нет.

Как сообщал УНИАН, в 2010 и 2011 году в Украине из-за сокращения посевных площадей под гречихой и неблагоприятных погодных условий возник дефицит гречки, из-за чего страна была вынуждена импортировать крупу из России и Китая.

В 2013 году гречиха была посеяна на чуть более 200 тыс. га против 238,4 тыс. га в 2012 году.