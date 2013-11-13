Суд обязал Starbucks заплатить Kraft Foods 2,7 млрд долл.

Сеть кофеен Starbucks должна заплатить 2,7 миллиарда долларов за досрочный разрыв контракта с компанией Kraft Foods . Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press, такое решение во вторник, 12 ноября, вынес арбитражный суд Нью-Йорка.

С 1998 года Kraft Foods поставляла в сети розничной торговли кофе под маркой Starbucks. В 2004 году стороны заключили новое соглашение сроком на 10 лет, однако в ноябре 2010 года компания Starbucks в одностороннем порядке расторгла контракт.

Руководство сети кофеен тогда заявило, что Kraft Foods не выполняла условия контракта, в том числе, плохо управляла брендом и избрала неверную бизнес-стратегию. В контракте, уверяли в Starbucks, было прописано, что подобные нарушения являются законным условием для досрочного прекращения сотрудничества без выплаты какой-либо неустойки.

Kraft Foods с аргументами Starbucks категорически не согласилась и объявила, что будет добиваться компенсации за досрочный разрыв контакта. Компания Kraft Foods указывала, что именно за счет ее усилий выручка от продажи фирменного кофе Starbucks за пределами кофеен выросла с 50 миллионов до 500 миллионов долларов к 2011 году.

В Starbucks заявили, что категорически несогласны с решением суда, но подчеркнули, что финансовое положение компании позволяет выплатить назначенную судом компенсацию.

В 2012 году Kraft Foods была разделена на две независимые компании — одна из которых сохранила старое имя, а вторая стала называться Mondelez. Судебную тяжбу со Starbucks вела компания Mondelez, которая и получит 2,7 миллиарда долларов.

Представители Mondelez уже заявили, что полученные от Starbucks средства после выплаты налогов и прочих издержек будут направлены на выкуп акций компании.