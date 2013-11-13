Госпотребинспекция проверит качество продукции Roshen в начале декабря

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) в первой декаде декабря на всех предприятиях компании Roshen в Украине проведет плановую проверку качества выпускаемой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

«Мы будем проверять фирму Roshen в четвертом квартале. В плане эта проверка есть. Она будет проведена с 1 по 10 декабря», - сказал Орехов.

При этом он отметил, что на сегодняшний день у Госпотребинспекции нет претензий к качеству продукции Roshen.

“На сегодняшний день у нас претензий к фирме Roshen нет», - сказал Орехов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.