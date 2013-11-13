Россия ограничит ввоз продукции еще одной украинской компании

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 27 ноября вводит ограничение на поставку в Российскую Федерацию продукции украинского мясоперерабатывающего предприятия «ПКП Прилуки-Агропереработка» (Черниговская область) в связи с обнаружением в его продукции запрещенных микроорганизмов, сказано в сообщении ведомства.

В период усиленного лабораторного контроля за товарами «ПКП Прилуки-Агропереработка» Россельхознадзор обнаружил в замороженной говядине предприятия мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

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Справка УНИАН. «ПКП «Прилуки-Агропереработка» создано в апреле 2001 года на базе Прилукского мясокомбината. Компания занимается производством мяса и мясных полуфабрикатов.