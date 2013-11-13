Кондитеры вынуждены поднимать цены на свою продукцию – участник рынка

Украинские кондитеры будут подымать цены на свою продукцию в связи с подорожанием всех видов сырья, используемого при производстве, считает президент корпорации одного из крупнейших производителей кондитерских изделий в стране «Бисквит Шоколад» Алла Коваленко.

«Не повышать цену конечной продукции при таком подорожании сырья невозможно, но мы стараемся делать это очень постепенно, учитывая и ограниченный платежеспособный спрос, и проблемы с экспортом на традиционные рынки сбыта… Наши отпускные цены выросли в последнее время на ограниченный ассортимент и не более чем на 3-5%», - цитирует пресс-служба Коваленко.

По ее словам, несмотря на высокий урожай зерновых и снижение их стоимости на мировом рынке, с июля цены на пшеницу в стране выросли более чем на 17%. Кроме того, Коваленко отмечает рост цены на сахар, который, по ее данным, с начала сезона переработки подорожал до 6,8 тыс. грн/т с 5,5 тыс. грн/т. К тому же в этом году выросли цены и на импортируемое сырье, такое как орехи и какао-бобы.

«Еще один фактор – подорожание какао-бобов более чем на 20% за последние полгода на фоне, с одной стороны, плохого урожая в ряде стран-производителей, с другой – неуклонного повышения спроса со стороны Индии и Китая. Это новая тенденция, которая раньше не отмечалась экспертами», - цитирует пресс-служба президента «Бисквит-Шоколада».

Коваленко напомнила, что в структуре себестоимости кондитерских изделий на сырье и упаковочные материалы приходится 65-70%.

Как сообщал УНИАН, производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в Украине в январе-сентябре 2013 года выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 226 тыс. тонн. Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 6,6% - до 147 тыс. тонн.

По данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,6%, стоимость сахара поднялась на 0,5%.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» основана в 2004 году в составе компаний «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», «Харьковская бисквитная фабрика», «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят Первухинский сахарный завод, «Красноградский млын», Агрофирма им. Г.Сковороды.

Под брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается более 20 групп кондитерских изделий.

Объем производства кондитерских изделий в корпорации «Бисквит-Шоколад» в 2012 году уменьшился на 5% по сравнению с 2011 годом и составил 58 тыс. тонн.