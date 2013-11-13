Украина завершила сев озимых зерновых

По оперативным данным регионов, Украина завершила осеннюю посевную кампанию, засеяв озимыми зерновыми более 7,7 млн га или 95% от прогноза, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Таким образом, к 13 ноября озимая пшеницы была посеяна на площади 6,3 млн га (94% от прогноза), озимый ячмень - 1,17 млн га (99%) и озимая рожь – 0,24 млн га (83%).

Как сообщал УНИАН, глава Минагропрода Николай Присяжнюк прогнозировал недосев озимых из-за неблагоприятных погодных условий в начале осени на уровне 400 тыс. га, из которых 350 тыс. га приходятся на озимую пшеницу.

Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.