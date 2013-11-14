«Мироновский хлебопродукт» сократил чистую прибыль на 47%

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в январе-сентябре 2013 года получил 150 млн долл. чистой прибыли, что на 47% меньше, чем за 9 мес. 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка холдинга за указанный период выросла на 3% – до 1,078 млрд долл. Валовая прибыль сократилась на 28% - до 269 млн долл., а операционная составила 237 млн долл., что на 27 % меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Показатель объема прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) МХП за 9 мес. текущего года уменьшился на 17% - до 317 млн долл., а маржа EBITDA – до 29% с 36% в январе-сентябре 2012 года.

Снижение чистой прибыли МХП объясняет увеличением амортизационных затрат, связанных с вводом в эксплуатацию Винницкого птицекомплекса и выросших финансовых расходов. При этом незначительный рост выручки обеспечен увеличением продаж курятины, которые, однако, были перекрыты более низкими продажами зерновых третьим лицам. Снижение EBITDA в компании объясняют ростом себестоимости производства курятины и уменьшением средней цены на мясо птицы и зерновые урожая 2013 г.

Чистая прибыль МХП в июле-сентябре составила 60 млн долл., что на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка холдинга в 3-м квартале выросла на 9% - до 422 млн долл. Валовая прибыль сократилась на 40% - до 89 млн долл., а операционная – 31% - до 90 млн долл. EBITDA в июле-сентябре МХП составила 123 млн долл., что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом маржа EBITDA снизилась до 29% с 38%.

По словам председателя правления МХП Юрия Косюка, несмотря на снижение финансовых показателей в январе-сентябре, в 2014 году финансовое состояние компании улучшиться.

«Несмотря на то, что в 2013 году мы ожидаем более низких финансовых результатов, чем мы прогнозировали ранее, оптимизированная себестоимость производства мяса птицы, в сочетании с общим ростом объемов производства курятины и последним приобретением земель в России и Украине поспособствуют укреплению и дальнейшему улучшению финансовых результатов компании в 2014 г», - приводятся в финотчете слова Косюка.

Как сообщал УНИАН, МХП за 9 месяцев 2013 года нарастил производство курятины на 18% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года – до 346,9 тыс. тонн. Продажи курятины третьим лицам за указанный период выросли на 19% - до 325,4 тыс. тонн. При этом цены реализации курятины в январе-сентябре 2013 года снизились на 6% - до 16,21 грн/кг (без НДС).

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. EBITDA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.

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