«Мироновский хлебопродукт» прогнозирует снижение EBITDA на 13-15%

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» ожидает снижение EBITDA (показатель объема прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) по итогам 2013 года на 13-15% по сравнению с 2012 годом, когда EBITDA компании составила 468 млн долл.

Об этом УНИАН сообщила финансовый директор холдинга Виктория Капелюшная.

«Снижение EBITDA мы прогнозируем на уровне 13-15%. Причиной этого являются два фактора. Первый, о котором мы говорили еще в начале года, это рост себестоимости производства из-за подорожания зерна. Второй – обвал цен на зерно», - сказала Капелюшная, добавив, что даже высокий урожай сельхозкультур, который МХП получил в 2013 году, не может компенсировать снижение цен на них.

При этом она отметила, что в 2014 году компания ожидает более высоких финансовых показателей, так как МХП полностью обеспечит себя недорогим зерном собственного урожая. Что касается инвестиций в 2014 году, то Капелюшная сообщила, что в будущем году компания направит на развитие 100-120 млн долл., часть из которых будет использована для строительства соевого завода в Катеринополе. По словам финдиректора МХП, строительство завода займет около 2 лет, и, по предварительным прогнозам, он может быть запущен в сентябре 2015 года.

«Это (строительство соевого завода - УНИАН) углубление нашей вертикальной интеграции. Там будет производиться протеин, который мы используем для кормления цыплят. А соевое масло, как остаточный продукт, будет идти на экспорт», - сказала Капелюшная, не уточнив проектной мощности завода и стоимости его строительства.

Как сообщал УНИАН, ранее МХП прогнозировал снижение EBITDA в 2013 году на 10% по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. EBITDA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.