Россия и Казахстан не проявляют активности в создании Причерноморского зернового пула

Российская Федерация и Казахстан не проявляют активности в создании Причерноморского зернового пула вместе с Украиной, считает министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы работаем, но почему-то наши соседи не проявляют активности в этом направлении», - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос о ходе переговоров с РФ и Казахстаном по созданию Причерноморского зернового комитета, передают РИА-Новости.

По его словам, Украина выполнила стоящие перед ней задачи и направила странам свои предложения относительно создания пула.

«Со своей стороны мы все обязательства выполнили. А предложений от других сторон не было, мы ждем ответ», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 15 октября премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр России Дмитрий Медведев подписали документы о создании Причерноморского зернового пула. По словам Азарова, пул будет создан в течение полугода. Однако идея создания такой организации не находит поддержки среди украинских экспертов. К примеру, глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что создание зернового пула принесет зернотрейдерам, работающим в Украине, существенные убытки.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет, однако конкретных решений ранее принято не было, а министр Присяжнюк неоднократно называл эту идею невыгодной и неперспективной.