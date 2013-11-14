Запасы зерна в Украине увеличились на 10%

Запасы зерна на сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых, к 1 ноября 2013 года составили 23,3 млн тонн, что на 10% больше, чем к аналогичной дате 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы к 1 ноября составили 9,7 млн тонн, ячменя – 2,4 млн тонн, кукурузы – 9,6 млн тонн, ржи – 0,4 млн тонн.

Непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях к указанной дате на хранении находилось 13,2 млн тонн зерна, что на 20% больше, чем годом ранее. Из них 5,6 млн тонн приходятся на пшеницу, 1,7 млн тонн – на ячмень, 4,7 млн тонн – на кукурузу и 0,2 млн тонн – на рожь.

В Госстате также сообщили, что запасы семян подсолнечника к 1 ноября 2013 года по сравнению с аналогичной датой 2012 года выросли на 33% - до 7,1 млн тонн, из которых на аграрных предприятиях находилось 3,6 млн тонн (на 37% больше, чем годом ранее), а на предприятиях, занимающихся переработкой и хранением, – 35 млн тонн (30%).

Как сообщал УНИАН, урожай ранних зерновых в Украине в 2013 году составил 32,2 млн тонн. По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в этом году может достичь рекордных 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.