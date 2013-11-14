«Украгролизинг» увеличил убыток почти на 60%

Национальная акционерная компания «Украгролизинг» в январе-сентябре 2013 года получила почти 18 млн грн чистого убытка, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, валовая прибыль «Украгролизинга» за указанный период сократилась в 1,7 раза - до 3,8 млн грн, а операционный убыток составил 42 млн грн, что на 8,6% больше, чем в январе-сентябре 2012 года.

При этом чистый доход от реализации товаров, услуг, работ компании за 9 мес. увеличился в 2,3 раза – до 125,6 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

«Украгролизинг» по итогам 2012 года увеличил чистый убыток до 16,6 млн грн с 3,1 млн грн в 2011 году. В прошлом году выручка компании увеличился по сравнению с 2011 годом в 4 раза - до 102,8 млн грн. При этом валовая прибыль «Украгролизинга», на фоне роста себестоимости в 17 раз — до 77, 2 млн грн, сократилась в 2 раза и составила 8,5 млн грн.