Госзембанк в 2014 году намерен прокредитовать аграриев на 15 млрд грн

Государственный земельный банк сможет в 2014 году предоставить аграриям кредиты на общую сумму 15 млрд грн в случае передачи земель сельскохозяйственного назначения в капитал банка, сообщила журналистам председатель правления банка Светлана Скосырская.

«Я планирую, что, если все сложится нормально, в 2014 году порядка 15 млрд грн мы сможем дать», - сказала Скосырская.

По ее словам, эти деньги банк сможет аккумулировать за счет сдачи земель в аренду и привлечения средств из-за рубежа. Кроме того, Госзембанк будет развивать программы кредитования совместно с бизнес-партнерами. В частности, соглашение о сотрудничестве уже подписано с «Ощадбанком», сообщила Скосырская.

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Как сообщал УНИАН, правление Госзембанка ожидало, что государственные земли сельскохозяйственного назначения поступят в управление банка в октябре текущего года. Однако необходимые для этого изменения в законодательство пока еще внесены не были. Вместе с тем, аграрные ассоциации выступили против передачи банку 10,4 млн га государственных сельхозземель, заявив, что таким образом будет создана государственная монополия.

В конце октября Госзембанк сообщил, что рассматривает заявки на выдачу первых кредитов на пополнение оборотных средств от трех аграрных предприятий на сумму около 2 млн грн и срок до 3 лет каждый.

Справка УНИАН. Кабинет министров своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава.