KSG Agro вдвое увеличил урожай зерновых и масличных

Крупный производитель сельхозпродукции агрохолдинг KSG Agro в 2013 году собрал 224,2 тыс. тонн зерновых и масличных, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году ,сообщила пресс-служба компании.

В частности, урожай пшеницы в компании составил 65,8 тыс. тонн, ячменя – 18,8 тыс. тонн, кукурузы – 32,4 тыс. тонн. Что касается масличных культур, то холдинг собрал 32,4 тыс. тонн рапса и 43 тыс. тонн кукурузы. Урожай силоса в KSG Agro в текущем году составил 21 тыс. тонн.

Кроме того, в компании сообщили, что холдинг также заготовил 25 тыс. тонн соломы для пеллетного производства.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. Земельный банк компании составляет 96 тыс. га.

В апреле 2011 года KSG Agro провел IPO на Варшавской фондовой бирже, разместив 33% акций.