«Агролига» за 9 месяцев увеличила чистую прибыль на 5,1%

Крупный производитель сельхозпродукции группа компаний «Агролига» в январе-сентябре 2013 года получила 3,4 млн долл. чистой прибыли, что на 5,1% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка компании от продаж за указанный период выросла почти на 32% – до 11,7 млн евро. Валовая прибыль увеличилась на 12,7% - до 3,5 млн евро, а операционная составила 3,7 млн евро, что на 3,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

При этом 3-м квартале 2013 года «Агролига» получила 2,99 млн евро чистой прибыли, что на 9,1% меньше, чем в июле-сентябре 2012 года. Снижение чистой прибыли компания объясняет падением цен на зерновые и масличные в новом маркетинговом сезоне. Выручка компании в 3-м квартале снизилась на 20,8% - до 4,5 млн евро. Валовая прибыль сократилась на 3,5% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года – до 3,11 млн евро, а операционная – на 8% - до 3,13 млн евро.

Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний «Агролига» входят шесть компаний, которые занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. Компании группы обрабатывают около 7,2 тыс. га земель в Харьковской области и владеют молочным стадом из около 850 голов.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской.

В 2013 году «Агролига» планирует перейти на главную площадку Варшавской фондовой биржи, тогда как сейчас акции компании котируются на альтернативной площадке польского фондового рынка.