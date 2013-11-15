Аграрные компании отчитались за 9 месяцев

"Астарта" за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 2% - до 82,4 млн евро

Крупнейший в Украине производитель сахара и крупный производитель зерновых холдинг "Астарта" за первые девять месяцев текущего года получил 82,4 млн евро чистой прибыли, что на 1,8 млн евро или 2% меньше, чем годом ранее.

Согласно финансовому отчету компании, которым располагает УНИАН, ее консолидированные доходы за этот период увеличились на 11% - до 260,3 млн евро.

Валовая прибыль снизилась почти на 10% - до 62,6 млн евро, операционная - на 13,5% до 83,6 млн евро, а прибыль до вычета процентов налогов и амортизации EBITDA - на 10,5% до 103 млн евро.

В третьем квартале чистая прибыль снизилась на около 4% - до 30,1 млн евро на фоне роста выручки - до 96,1 млн евро.

Валовая и операционная прибыль составили, соответственно, 41,7 млн евро (+22%) и 19,9 млн евро (-47%).

Компания объяснила падение прибыли снижением цен на зерновые и меньшим за ожидаемый рост цен на свою главную продукцию - сахар.

Выручка выросла благодаря росту продаж зерновых и молочных продуктов: на 19% и 29% соответственно.

Крупнейшую долю в доходах компании, как и ранее, занимала продажа сахара 51%, что, однако, на 3 п.п. меньше, чем годом ранее.

Доля зерновых выросла до 31% с 29%, а животноводческого сегмента до 12% с 10% процентов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году "Астарта" сократила чистую прибыль почти вдвое до 45,1 млн евро на фоне почти 17% роста выручки до 354,3 млн евро.

Справка УНИАН. «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области. Холдинг владеет 10 сахарными заводами. Земельный банк компании составляет 245 тыс. га.

Компания на конец сентября текущего года оценивала все свои активы в более 700 млн евро. На последнем закрытии Варшавской фондовой биржи, где "Астарта" дебютировала в 2006 году, она стоила почти 400 млн евро. С начала года к последнему закрытию акции компании подорожали на около 20%, а с момента дебюта стоили на 250% дороже.

***

ИМК за 9 месяцев увеличил чистую прибыль на 70% - до 34,7 млн долл.

Украинский агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" за девять месяцев 2013 года получил чистую прибыль в размере 34,7 млн долл., что на 68% больше, чем за первые три квартала прошлого года.

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, ее выручка за отчетный период выросла на 33% - до 72,5 млн долл.

«ИМК» получил также 53,4 млн долл. валовой прибыли (+62%) и 42,8 млн долл. операционной прибыли (+76%), а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) без учета одноразовых факторов увеличилась на 69% - до 55,6 млн долл.

Чистая и операционная прибыль без учета одноразовых факторов составили 35,2 и 43,4 млн долл., соответственно.

Крупнейшую долю в выручке - почти 60% - компании обеспечили продажи кукурузы, которые в сравнении с первыми тремя кварталами прошлого года выросли на 130%.

Больше всего упали доходы от продажи подсолнечника - на 99% до 221 тыс. долл.

"ИМК" в отчете подтвердил обнародованный в апреле текущего года прогноз о росте выручки и EBITDA в 2013 году в сравнении с прошлым годом на 70-90 процентов.

Компания также напомнила, что, согласно стратегии своего развития, планирует до 2019 года увеличить EBITDA до 185 млн долл. за счет увеличения земельного банка до 285 тыс. га с нынешних около 120 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году агрохолдинг "ИМК" увеличил чистую прибыль на 8% - до 18,7 млн долл. на фоне роста выручки в 3,7 раза - до 75,3 млн долл.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году "ИМК" занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, а также является одним из крупнейших в Украине производителей молока.

На конец сентября текущего года компания оценивала свои активы в около 340 млн долл.

На последнем закрытии Варшавской фондовой биржи, где агрохолдинг "ИМК" дебютировал в мае 2011 года, компания стоила около 140 млн долл., что почти на четверть больше, чем на закрытии первого дня торгов.

***

«Овостар Юнион» за 9 месяцев увеличил прибыль на 5% - до 14,9 млн долл.

Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компания «Овостар Юнион» за первые девять месяцев 2013 года получила 14,9 млн долл. чистой прибыли, что на 5,3%, или около 750 тыс. долл., больше, чем годом ранее.

Согласно финансовому отчету компании, которым располагает УНИАН, ее выручка за отчетный период 2013 г. выросла на 34% - до 54 млн долл.

«Овостар Юнион» в январе-сентябре т.г. получил 19,2 млн долл. валовой прибыли (+14%), 15,1 млн долл. операционной прибыли (+10%) и 17,7 млн долл. прибыли до вычета процентов налогов и амортизации (EBITDA, +11%).

Крупнейшую долю в выручке компании обеспечили продажи яиц - 64% по сравнению с 68% годом ранее. Доля сегмента производства яичных продуктов, наоборот, увеличилась - до 29 с 25%, а доля сегмента переработки подсолнечника снизилась до 6 с 7%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Овостар Юнион» увеличил чистую прибыль на 18% - до 24 млн долл. на фоне роста выручки на 19% - до 60 млн долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Овостар Юнион» - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входящая в тройку лидеров производителей куриных яиц в стране. Дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в 2011 году компания на последнем закрытии биржи стоила около 190 млн долл., что почти на 60% больше, чем на закрытии первого дня торгов.

На конец сентября компания «Овостар Юнион» оценивала свои активы в около 140 млн долл.

***

KSG Agro за девять месяцев увеличил чистую прибыль на 13% - до 11,8 млн долл.

Крупный украинский агропромышленный холдинг KSG Agro за девять месяцев 2013 года получил 11,8 млн долл. чистой прибыли, что на 13% больше, чем за первые три квартала прошлого года.

Согласно финансовому отчету, которым располагает УНИАН, выручка агрохолдинга за этот период удвоилась до 37,1 млн долл.

Компания получила также 23,4 млн долл. валовой прибыли (+26%), 16,6 млн долл. операционной прибыли (+16%) и 22,8 млн долл. прибыли до вычета процентов налогов и амортизации (EBITDA, +16%).

KSG Agro объяснил удвоение выручки большими, чем годом ранее, продажами и ростом цен.

"Выручка от продажи рапса за девять месяцев увеличилась в 19 раз до 14,01 млн долл. Это объясняется существенным увеличением площадей посевов", - отметили в компании, сообщив, что в натуральном выражении продажи выросли в 17 раз - до 26,6 тыс. тонн.

Продажи пшеницы за этот же период выросли на 69% - до 7,6 млн долл., а в натуральном выражении - на 158% до 47,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году KSG Agro сократил чистую прибыль почти на 60% - до 11,7 млн долл. на фоне увеличения выручки более чем на 7% - до 37,2 млн долл.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. Дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в мае 2011 года компания на последнем закрытии рынка стоила около 56 млн долл. или на половину дешевле, чем в первый день торгов.

KSG Agro оценивала все свои активы на конец сентября текущего года в 276 млн долл.