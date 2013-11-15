Сеть кафе быстрого питания McDonald's намерена расширить свое присутствие на мировом рынке кофе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Associated Press.

Гендиректор сети Дон Томпсон отметил, что кофе является одной из наиболее быстрорастущих категорий на рынке напитков. По оценкам экспертов, мировые продажи кофе за последний год выросли на 7%. В McDonald's продажи кофе увеличились за 2013 год приблизительно на 0,9%, а с момента запуска McCafe в 2009 году – на 70%.

McDonald's также планирует начать продавать более дорогое по цене кофе. На следующей неделе сеть хочет запустить продажи мокко со вкусом белого шоколада.

Ранее также сообщалось, что McDonald's совместно с Kraft запустят продажи кофе McCafe.