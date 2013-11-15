Янукович уверяет, что Украина полностью обеспечена продовольствием

Украина полностью обеспечена собственной продовольственной продукцией, заявил Президент Украины Виктор Янукович на торжествах по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что Украина полностью обеспечена собственной продовольственной продукцией. А по отдельным видам мы производим в разы больше, чем потребляем», - сказал глава государства, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Янукович также отметил важную роль страны в решении глобального продовольственного вопроса. «Украина восстановила свой статус мощного игрока на мировом рынке продовольствия. Роль и авторитет нашей страны в решении глобального продовольственного вопроса растут и будут расти в мире», - сказал Янукович.

В частности, говоря о расширении экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, Янукович отметил, что каждый четвертый доллар, который страна получает от экспорта, заработан украинскими крестьянами. По словам Президента, экспорт аграрной продукции дает Украине около 43 млн долларов ежедневно.

Как отметил Президент, Украина и в дальнейшем будет развиваться как экспортное государство. «Мы расширяем номенклатуру экспорта. Выходим на новые рынки. В частности, Украина является третьей в мире, и она получила право поставлять зерно в Китай», - сказал он.

Президент назвал перспективными для Украины растущие рынки Персидского залива и Азии.

Кроме того, по его словам, за последние три года поставки украинской сельхозпродукции в Евросоюз выросли почти втрое.

«В этом году мы подтвердили позицию Украины в качестве мирового лидера по экспорту подсолнечного масла. Уверен, что мы также получим второе место в мире по экспорту основных зерновых культур и войдем в десятку крупнейших экспортеров курятины», - отметил глава государства.