Украина не уступает по показателям урожайности США и странам ЕС - Янукович

Украина не уступает по показателям урожайности странам Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сказал глава государства Виктор Янукович, выступая на торжествах по случаю Дня работников сельского хозяйства.

Янукович отметил, что благодаря внедрению передовых технологий отдельные сельскохозяйственные предприятия в этом году достигли показателей урожайности пшеницы на уровне 60, а кукурузы - 120-140 центнеров с гектара. «Это не уступает показателям урожайности стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки», - сказал он.

Кроме того, по словам главы государства, позитивную динамику роста за последние годы демонстрирует животноводство. Так, в 2010-2013 годах построено и реконструировано 716 животноводческих ферм и комплексов.

«В этом году возобновилось увеличение поголовья скота. По итогам года мы ожидаем прирост в производстве продукции животноводства на уровне 5%, в частности за счет роста объемов производства мяса и молока», - подчеркнул Янукович.

По его словам, сельское хозяйство уверенно превращается в мощный, инвестиционно привлекательный сектор экономики.

«Ежегодно капиталовложения в агропромышленный комплекс растут более чем в полутора раза», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает в 2013 году собрать рекордные 60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году. Такой урожай обусловлен в том числе и повышением урожайности культур.