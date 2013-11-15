Янукович рассказал, какие стратегические реформы ждут АПК

Украина продолжит стратегические реформы в аграрном секторе страны.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович выступая на торжествах по случаю Дня работников сельского хозяйства, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы ориентированы на серьезные стратегические реформы в аграрном секторе. Их цель - обеспечить максимально благоприятные условия для развития каждого субъекта хозяйствования», - сказал Президент.

По его убеждению, товаропроизводитель должен быть «экономически мотивирован» постоянно повышать качество продукции.

Как отметил Янукович, приоритетной задачей в аграрном секторе является возобновление оросительного сельского хозяйства на Юге страны. «Это открывает возможности расширить производство зерновых на 10 млн. тонн в год», - подчеркнул он.

Крайне необходимо, по словам Президента, скорейшее совершенствование инфраструктуры и логистики отечественного аграрного рынка, выведение их на европейский уровень.

«В условиях глобальной экономической нестабильности и ограничения финансовых ресурсов государство будет повышать эффективность поддержки аграрного производства», - сказал Янукович.

Он прибавил, что приоритетами государственной политики будут поддержка животноводства, создание условий для органического производства, развитие финансового и технического лизинга, поддержка фермерских хозяйств, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Янукович назвал стратегическим задачами власти введение эффективной законодательной базы в агропромышленном секторе.

«Стратегическая задача заключается в введении эффективной законодательной базы, которая позволит привлечь в аграрный сектор долгосрочные кредитные ресурсы», - сказал Виктор Янукович во время торжеств по случаю Дня работников сельского хозяйства.

По словам главы государства, интеграция Украины в мировое экономическое пространство требует решения ряда задач, в первую очередь, речь идет об адаптации системы государственного контроля за безопасностью продуктов питания к требованиям европейского законодательства.

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