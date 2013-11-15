Урожай зерновых в текущем году превысит 61 млн тонн - Азаров

Урожай зерновых в текущем году превысит 61 млн тонн и станет рекордным за все годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на своей странице в сети Facebook в ходе общения с пользователями сети.

“И хотя еще не полностью завершены осенне-полевые работы, нам предстоит убрать еще около 700 тыс. га зерновых, уже совершенно очевидно, что мы завершим этот год с рекордным за все годы урожаем. Он будет больше 61 млн тонн”, - написал премьер.

Он отметил, что такой урожай является большим достижением аграрного сектора.

Также он отметил, что в текущем году собран очень хороший урожай овощей, фруктов, растет поголовье крупного рогатого скота и на этой основе реализуется политика стабильных цен, а там, где это возможно, и снижения цен.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 11 ноября собрали более 57 млн тонн зерновых, таким образом превысив рекорд 2011 года, когда страна получила самый большой за годы независимости урожай в 56,7 млн тонн.

В целом Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Такой урожай обусловлен в том числе и повышением урожайности культур.

Напомним, сегодня Президент Виктор Янукович, выступая на торжествах по случаю Дня работников сельского хозяйства отметил, что Украина не уступает по показателям урожайности странам Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.