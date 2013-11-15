Грузия впервые после шестилетнего перерыва отправила в Россию мандарины

Грузия впервые после шестилетнего перерыва экспортировала в Россию мандарины, сообщил "Новости-Грузия" глава департамента по связям с общественностью Национального агентства продовольствия Грузии Гига Курдованидзе.

По его словам, 18 ноября в Тбилиси приезжают эксперты Россельхознадзора. "Эксперты приедут из Москвы 18 ноября и вместе с грузинскими специалистами 19 ноября отправятся в Аджарию. Они будут наблюдать за процессами формирования экспортных партий цитрусов. За указанным процессом во всех пунктах будет следить фитосанитар", - заявил Курдованидзе в пятницу.

Как сообщает РИА «Новости», эмбарго на импорт продукции из Грузии в Россию действовало с 2006 года. В мае 2013 года стороны договорились о возобновлении торговых отношений. Весной этого года Россия возобновила импорт грузинской минеральной воды "Боржоми", а в июне - импорт грузинского вина и коньяка.

Россельхознадзор с 14 октября разрешил поставку в Россию из Грузии продукции с высоким фитосанитарным риском (фрукты, зелень, орехи). Продукция с низким фитосанитарным риском, например, чай, специи и лавровый лист, поступала на российские рынки еще раньше. Ограничения на ее поставки были отменены 28 июня текущего года.