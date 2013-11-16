В воскресенье существенных осадков не предвидится

В Украине в воскресенье без существенных осадков, днем будет 3-8° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 17 ноября в Украине без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму 7-12°.

В Киевской области без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

В столице завтра без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.