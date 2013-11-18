В России фермерам перекроют доступ к финансовым услугам

Число сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) в России может сократиться на 50% из-за ужесточения регулирования этого рынка. Такие данные приводит Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

В АККОР поясняют, что в связи с переходом СКПК под надзор Центробанка для них могут быть введены дополнительные уровни контроля — нормативы по аналогии с банковскими.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина сообщила «Известиям», что этот вопрос сейчас находится в стадии обсуждения.

CКПК - объединение фермеров, своего рода касса взаимопомощи. Она формируется за счет взносов членов кооператива и доходов от его деятельности. В кооператив объединяются те, у кого недостаточно средств, и те, у кого, напротив, есть лишние деньги. Обе стороны решают свои задачи: одни получают доступ к финансам, а другие — отдают свободные средства, чтобы получить с них процент. Большинство кооперативов сегодня предлагают доходность по вкладам выше, чем банки: 14–17% годовых против 10–12% в кредитных организациях. Правда, вложения в СКПК не подпадают под действие системы страхования вкладов. Занять в кооперативе можно под 20–25% годовых (это сравнимо со ставками по потребкредитам в банках и ниже средней ставки по микрозаймам).

В России в настоящее время функционирует около 1,8 тыс. СКПК. Такие данные приводит АККОР. Надзор за СКПК до последнего времени осуществляла Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). В связи с созданием мегарегулятора 1 сентября кооперативы перешли под контроль Службы Банка России по финансовым рынкам. В связи с этим у СКПК могут появиться нормативы — достаточности капитала, ликвидности, риска на одного заемщика, риска на одного пайщика, а также рисков на группы связанных заемщиков и пайщиков, отмечают в АККОР.

Нужно отметить, что и без того доступ к финансовым услугам в сельской местности затрудняется. Например, Сбербанк, у которого сейчас около 2 тыс. отделений в сельской местности, в рамках реализации стратегии планирует сокращение числа отделений, в том числе в селах. У Россельхозбанка около 1 тыс. отделений. Микрофинансовые организации практически не представлены на селе, за исключением компаний, которые выдают займы малому бизнесу.