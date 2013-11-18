Производство подсолнечного масла в Украине сократилось на 15,3%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-октябре 2013 года составило 2,5 млн тонн, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре объем производства подсолнечного масла составил 395 тыс. тонн, что на 9,7% больше, чем в октябре 2012 года, и на 34% превышает показатель сентября текущего года.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

По данным Госстата, в первом полугодии 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,6 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.