Производство мяса птицы в Украине выросло на 5,3%

Производство свежего или охлажденного мяса птицы в Украине в январе-октябре 2013 года выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 599 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре украинские птицеводы поставили на рынки 63,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса птицы, что на 2,1% превышает результаты октября 2012 года и на 0,7% больше показателей сентября текущего года.

При этом производство замороженного мяса птицы за 10 месяцев этого года превысило аналогичные показатели 2012 года на 113,1% и составило 112 тыс. тонн, из которых 13,9 тыс. тонн было произведено в октябре, что на 28,5% больше, чем в октябре 2012 года и на 19,4% выше сентябрьских показателей 2013 года.

Объем производства свежей или охлажденной свинины в январе-октябре этого года увеличился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 169 тыс. тонн. В октябре производство свежей или охлажденной свинины составило 16,7 тыс. тонн, что на 12,8% больше, чем в октябре прошлого года и на 1,1% превышает результат сентября текущего года.

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Вместе с тем, производство замороженной свинины по результатам 10 месяцев 2013 года сократилось на 27,2% по сравнению с 10 месяцами 2012 года - до 8,6 тыс. тонн. При этом 1,1 тыс. тонн было произведено в октябре, что на 20,4% больше, чем в октябре 2012 года, и на 14,4 % выше показателей сентября 2013 года.

Также сообщается, что за отчетный период текущего года объем производства свежей или охлажденной говядины уменьшился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 46,9 тыс. тонн. В октябре производство данной продукции составило 5,2 тыс. тонн, что на 6,3% уступает октябрьским показателям прошлого года и на 1,9% меньше, чем в сентябре 2013 года.

Объем производства замороженной говядины в январе-октябре текущего года увеличился на 69,5% по сравнению с 10 месяцами прошлого года - до 20,3 тыс. тонн. При этом в октябре объем производства замороженной говядины составил 3,1 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель 2012 года на 94,4%, и на 12,5% выше результатов сентября этого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).