Россельхознадзор запретил ввоз печени трески и морской щуки из Норвегии

Россельхознадзор с 18 ноября запретил ввоз печени трески и морской щуки (мольвы) из Норвегии.

Причиной послужило нарушение Норвегией российских ветеринарных требований, сообщают Вести Экономика.

"Мы признали эту продукцию продукцией высокого риска", - заявлял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Причина в том, что ветслужба Норвегии ослабила контроль за экспортом этой продукции. В ходе инспекций, которые проводили наши специалисты в Норвегии в феврале 2012 года и в июле этого года, установлено, что ветслужба проводила недостоверную сертификацию, то есть выписывала сертификаты без осмотра груза", - пояснил Данкверт.

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В дальнейшем Россия может запретить поставки сельди и мойвы из Норвегии. По данным Россельхознадзора, количество нарушений, выявленных при проверке норвежской рыбопродукции в этом году, увеличилось в три раза в годовом выражении.