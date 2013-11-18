IFC может предоставить «Индустриальной молочной компании» 50 млн долл.

Международная финансовая корпорация (IFC) может предоставить крупному производителю сельхозпродукции в Украине агрохолдингу «Индустриальная молочная компания» («ИМК») 50 млн долл. для реализации инвестиционной программы компании, говорится на официальном веб-сайте корпорации.

Общая стоимость инвестпроекта, для которого привлекаются средства, оценивается в 237 млн долл., а его реализация рассчитана до 2015 года.

Инвестиционная программа предполагает расширение земельного банка до 185 тыс. га со 120 тыс. га, обрабатываемых «ИМК» сегодня. Кроме того, предусматривается увеличение мощностей по единовременному хранению зерновых и масличных до 554 тыс. тонн, а также модернизация и увеличение парка сельхозмашин, и увеличение оборотного капитала холдинга.

Вопрос о предоставлении кредита совет директоров IFC планирует рассмотреть 16 декабря.

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Справка УНИАН. Основанная в 2007 году компания «ИМК» занимается главным образом растениеводством в северных и центральных областях Украины, а также животноводством и производством молока. Земельный банк компании составляет 120,7 тыс. га.

«ИМК» за девять месяцев 2013 года получил чистую прибыль в размере 34,7 млн долл., что на 68% больше, чем за три квартала прошлого года. Выручка холдинга за отчетный период выросла на 33% - до 72,5 млн долл. «ИМК» получил также 53,4 млн долл. валовой прибыли (+62%) и 42,8 млн долл. операционной прибыли (+76%), а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) без учета одноразовых факторов увеличилась на 69% - до 55,6 млн долл.

IFC как член группы Всемирного банка является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В период с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов США со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов США за счет других инвесторов.