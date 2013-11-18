Украина сократила производство водки и пива

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-октябре 2013 года сократилось на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 22 млн дал, сообщила Государственная служба статистики.

Объем производства водки в октябре составил 2,5 млн дал, что на 16,4% меньше, чем в октябре 2012 года, но на 14,2% больше, чем в сентябре текущего года.

По данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине в январе-октябре практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,3 млн дал.

В октября 2013 года производство коньяка и бренди сократилось на 1,4% по сравнению с октябрем 2012 года и на 21,6% выросло по сравнению с сентябрем текущего года - до 0,5 млн дал.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-октябре 2013 года также остался неизменным по сравнению с 10 мес. 2012 года и составил 9,5 млн дал.

В частности, производство ликеров и других спиртных напитков в октябре составило 0,8 млн дал, что на 2,5% больше, чем в октябре прошлого года, но на 3,9% меньше, чем в сентябре текущего.

Госстат также сообщает, что украинские пивовары в январе-октябре 2013 года произвели 239 млн декалитров пива, что на 7,5% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Объем производства пива в октябре 2013 года составил 13,9 тыс. тонн, что на 24,8% меньше, чем в октябре 2012 года, и на 17% уступает показателям сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине выросло на 1,6% по сравнению с 2011 годом - до 33,8 млн декалитров.

По данным Госстата, в Украине в 2012 году производство пива солодового, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%, сократилось по сравнению с 2011 годом на 1,5% - до 300 млн декалитров.