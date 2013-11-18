«Перша приватна броварня» планирует привлечь у «Укрэксимбанка» кредит на 505 млн грн

Пивобезалкогольный комбинат «Радомышль», группа компаний «Ридна марка» и «Перша приватна броварня «Для людей як для себе», входящие в состав крупного украинского производителя пива «Перша приватна броварня», намерены заключить генеральное кредитное соглашение с «Укрэксимбанком» с лимитом задолженности 505 млн грн сроком на 60 мес.

Согласно сообщению ПБК «Радомышль» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение акционерами компании, которое запланировано на 19 декабря.

Процентная ставка по кредиту, а также его цель его привлечения в сообщении не указываются.

Как сообщал УНИАН, «Перша приватна броварня» планирует в 2013 году по сравнению с прошлым годом увеличить продажи пива примерно на 40% - до 1,7 млн гектолитров.

Справка УНИАН. Компания «Перша приватна броварня» основана в 2004 году Андреем Мацолой и его семьей. В январе 2012 года компания объединила активы с группой OasisCIS, которой на то время в Украине принадлежал пивобезалкогольный комбинат «Радомышль». Среди пивных брендов компании «Первая частная пивоварня. Бочковое», «Авторское», «StareMisto», «Галицкая корона», «Жигули Барное», Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, и другие, а также две марки кваса «Львовский» и «Древлянский».