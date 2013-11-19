Производство кондитерских изделий в Украине сократилось на 6,8%

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в январе-октябре 2013 года сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 264 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в октябре 2013 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, составило 37,9 тыс. тонн, что на 4,9% меньше, чем в октябре прошлого года, но на 9,3% больше, чем в сентябре текущего года.

Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 6,8% - до 165 тыс. тонн.

В октябре текущего года производство данной продукции составило 18,1 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем в октябре прошлого года, но на 12,2% больше, чем в сентябре текущего года.

Читайте также: Украина через ВТО потребовала от России отчет о проверке фабрик Roshen

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в Украине выросло на 0,6% по сравнению с 2011 годом - до 345 тыс. тонн.