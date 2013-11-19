Агрохолдинг «Укрлендфарминг» планирует приобрести 3 тыс. вагонов-зерновозов

Крупнейший в Украине по размеру земельного банка агрохолдинг «Укрлендфарминг» намерен до 2015 года приобрести 3 тыс. вагонов-зерновозов, чтобы обеспечить себя транспортом для перевозки зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил владелец «Укрлендфарминга» Олег Бахматюк.

«Есть в планах приобрести 3 тыс. вагонов зерновозов... Думаю, мы сделаем это в течение года», - сказал Бахматюк, не уточнив стоимости такого приобретения.

Кроме того, бизнесмен сообщил, что «Укрлендфарминг» планирует закупить 1 тыс. автомобилей для перевозки зерна с полей на элеваторы.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминга» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники.

В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

Земельный банк компании после приобретения украинских активов холдинга «Валинор» осенью 2013 года составил 657 тыс. га.