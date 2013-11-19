Roshen покупает производителя молока «Милк Флоу»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил «Центрально-европейской кондитерской компании», являющейся крупным акционером украинских фабрик корпорации Roshen получить контроль над производителем молока «Милк Флоу» (г.Винница), говорится в распоряжении комитета.

Согласно сообщению АМКУ, «Центрально-европейская кондитерская компания» получила право на приобретение 50% голосов в высшем уставном органе винницкой компании.

Справка УНИАН. В состав «Милк Флоу» входят три филиала. Компания занимается разведением крупного рогатого скота и производством молока.

«Центрально-Европейская кондитерская компания» основана в Киеве в 1995 г. под названием «Днепровские лакомства». В 2006 г. переименована в «Центрально-европейскую кондитерскую компанию». Компания входит в концерн «Укрпроминвест», подконтрольный бизнесмену и политику Петру Порошенко.

По состоянию на конец первого полугодия 2013 года «Центрально-европейской кондитерской компании» принадлежало 89,1% акций Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен», 23,5% Киевской кондитерской фабрики «Рошен», 51,2% Кременчугской кондитерской фабрики «Рошен».