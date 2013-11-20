IFC может предоставить агропромышленной MK Group кредит на 40 млн евро

Международная финансовая корпорация (IFC) может предоставить кредит в размере 40 млн евро крупной агропромышленной группе MK Group с активами в Сербии и Украине для реализации инвестиционной программы по расширению бизнеса, сообщается на официальном веб-сайте корпорации.

Общая стоимость инвестпроекта, для которого привлекаются средства, оценивается в 96 млн евро. В ходе реализации инвестиционной программы MK Group намерена увеличить мощности по хранению зерновых, а также расширить площади под орошением в Сербии, вдвое нарастить производство сельхозпродукции в Украине и увеличить производство сахара.

Вопрос о предоставлении кредита совет директоров IFC планирует рассмотреть 19 декабря.

Справка УНИАН. MK Group работает в Украине через дочернюю структуру «Агро Инвест Украина». Компания работает в Украине с 2006 года. В состав входят 4 территориальных подразделения - Яготин, Черкассы, Винница, Житомир. В состав холдинга также входит компания «Агро Логистика Украина», управляющая элеватором мощностью 113 тыс. тонн единовременного хранения в подразделении «Яготин». Также завершаются работы по строительству элеваторного комплекса в Винницкой области мощностью 65 тыс. тонн единовременного хранения.

IFC, как член группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В период с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов США со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов США за счет других инвесторов.