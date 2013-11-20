Государственная зерновая корпорация закупила по споту 1,7 млн тонн зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), завершила закупки зерновых нового урожая на внутреннем спотовом рынке, закупив 1,7 млн тонн зерна, сообщила пресс-служба корпорации.

Таким образом, ГПЗКУ с начала 2013 года закупила на украинском рынке по форвардным и спотовым контрактам 2,7 млн тонн зерновых.

«На сегодня корпорация законтрактовала и закупила около 2,7 млн. тонн зерна, из которых 1,7 млн. тонн приобретено по спотовым контрактам и более 1 млн тонн - на условиях форварда. Таким образом … мы полностью выполнили плановые показатели своей торговой программы на внутреннем рынке на 2013 год», - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления корпорации Роберта Бровди.

Также Бровди сообщил, что в рамках контракта с Экспортно-импортным банком Китая ГПЗКУ уже поставила китайскому оператору 1,3 млн тонн.

«До 31 декабря текущего года согласно своим кредитно-торговым обязательствам ГПЗКУ должна поставить на экспорт 2 млн тонн зерновых, из которых уже фактически отгружено 1,3 млн тонн», - цитирует пресс-служба заместителя предправления корпорации.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.