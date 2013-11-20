Украине нужно отказаться от идеи зернового пула - УЗА

Украинские власти должны отказаться от создания Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном ввиду бесперспективности этого объединения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Мы считаем, что нужно полностью отказаться от идеи вступления в какой бы то ни было Причерноморский либо другой пул с Россией и Казахстаном. Украине это не интересно. В этих странах нет никаких новых технологий», - сказал Клименко.

По его словам, в России и Казахстане более низкая урожайность зерновых, поэтому никакого нового опыта от сотрудничества с ними Украина не приобретет.

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При этом Клименко отметил, что УЗА предложила Министерству аграрной политики и продовольствия разработать договоры о научном и техническом сотрудничестве с Министерствами сельского хозяйства США, Бразилии и Франции, так как эти страны являются лидерами по производству зерновых в мире.

«Вот там нам есть чему учиться. Зерновой пул нас не интересует», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 15 октября премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр России Дмитрий Медведев подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула. По словам Азарова, пул будет создан в течение полугода. Однако идея создания такой организации не находит поддержки среди украинских экспертов. К примеру, глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что создание зернового пула принесет зернотрейдерам, работающим в Украине, существенные убытки.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет, однако конкретных решений ранее принято не было, а министр Присяжнюк неоднократно называл эту идею невыгодной и неперспективной.