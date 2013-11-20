Аграрные ассоциации призывают к скорейшей отмене обязательной сертификации зерна

Аграрные ассоциации Украины просят народных депутатов как можно скорее принять во втором чтении и в целом законопроект №2459 «О внесении изменений в закон Украины «О зерне и рынке зерна (относительно дерегуляции рынка зерна)», предусматривающий отмену сертификации качества зерна при внутренних перевозках.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Украинская зерновая ассоциация и все остальные ассоциации агропромышленного комплекса, а также «Укрзализныця», просим народных депутатов сегодня принять закон №2459… Потому что у нас простаивает железнодорожный и автомобильный транспорт», - сказал он.

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По словам Клименко, 50% времени, которое уходит на перевозку зерна железнодорожным транспортом, тратится на ожидание сертификата качества продукции и других документов, что приводит к снижению оборачиваемости вагонов и, как результат, их нехватке. Клименко подчеркнул, что иногда вагоны простаивают по 5 суток в ожидании необходимой документации.

Справка УНИАН. Действующее законодательство предполагает обязательное получение сертификата качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и экспортно-импортных операциях.

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна), который, в частности, предполагает отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки, а также предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна.