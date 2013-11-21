Цены на зерно в России могут возрасти на 5-8%

Цена на пшеницу третьего класса в европейской части России в ближайшие полтора-два месяца может возрасти на 7-8%, в азиатской - на 5%, сообщил журналистам в четверг гендиректор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко. передает РИА «Новости».

"В ближайшие полтора-два месяца мы можем увидеть рост цены на пшеницу третьего класса в размере 7-8%", - сказал он, уточнив, что речь идет о рынке европейской части страны. В азиатской части России рост не должен превысить 5%.

После январского затишья рынок может оживиться и среагировать, в частности, на прогноз урожая в Южном полушарии. В начале 2014 года, по мнению Петриченко, скорее, цены снизятся. Но не резко, как это было в прошлом сезоне, когда цена упала с 11-12 тысяч рублей за тонну. В настоящее время тонна пшеницы в европейской части России оценивается в среднем в 7,7 тысячи рублей.

"Вот такой вот драматической коллизии сейчас, конечно, не будет. Тогда была очень высокая цена, тогда было, откуда падать. Сейчас этой горки нет. Сейчас если рынок пойдет вниз, то это не будет большое снижение, это будет умеренное снижение", - сказал эксперт.

По мнению председателя совета крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области Юрия Шелудякова, цена тонны пшеницы третьего класса в 9 тысяч рублей позволила бы хлеборобам региона получить хоть немного сверх себестоимости, но на интервенциях она не достигала даже 6,3 тысячи рублей. У хозяйств много кредитов, а пшеница, в основном, фуражная.

"Мы плохо сработали. Вроде зерна получили больше, чем в прошлом году, тогда была страшная засуха, а в этом году наоборот. Хлеба созревали очень долго, было холодно. Хлеб поучился некачественный. Три с лишним месяца идет уборка, а считанные дни без дождей, 30-35% влажности зерно получилось, мы его возили сушить в элеватор, и услуги элеватора уходили до 3 тысяч рублей за тонну", - сказал Шелудяков.

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