В Украине около 9% рынка сигарет находится в «тени»
Около 9% рынка табачной продукции Украины находится в «тени» и не оплачивает акцизный сбор.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.
«Порядка 9% рынка табачной продукции находится в тени, а если брать удельный вес оплаты акцизов, то как раз табачная отрасль дает 70% наполнения акцизного сбора», - сказал Клименко.
По его словам, для полной легализации табачного рынка в Украине министерство считает необходимым внедрение электронной акцизной марки.
Один из вариантов такой единой автоматической системы электронного контроля за производством и оборотом табачных изделий сегодня представили министерству крупнейшие производители сигарет в Украине. Предложенная ими система Codentify предполагает автоматическое нанесение уникального кода на каждую пачку и блок сигарет, на основе которого сотрудники Миндоходов и потребители смогут проверить оригинальность продукции.
Министр отметил, что приветствует готовность участников рынка перейти на электронную акцизную марку.
«Министерство уже длительное время изучает возможность введения электронной акцизной марки. Со своей стороны я приветствую готовность участников рынка готовность автоматизировать системы контроля», - добавил Клименко.
При этом он отметил, что этот проект не является финальным и министерство рассматривает ряд других предложений.
Как ранее сообщал УНИАН, с 1 сентября в Украине были введены новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Марки являются бумажными и имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя - не менее четырех, для сигарет - трех), которые, как ожидается, не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки.
Вместе с тем, в сентябре Миндоходов уже заявляло о возможности введения электронной акцизной марки с января 2014 года с целью пресечения контрабанды подакцизных товаров – включая алкоголь, табачные изделия и даже нефтепродукты.