Литва, не дождавшись решения России по "молочке", настаивает на новых проверках Россельхознадзора

Директор государственной ветеринарно-продовольственной службы Литвы Йонас Милюс обратился к руководителю Россельхознадзора РФ Сергею Данкверту с просьбой о проведении внеочередной инспекции литовских молокоперерабатывающих предприятий, говорится в сообщении российского ведомства.

В релизе отмечается, что предложение о проведении проверки было сделано "в связи с отсутствием до настоящего времени какой-либо официальной информации о причинах введения Роспотребнадзором ограничений на ввоз в Россию литовской молочной продукции".

Инспекция литовских компаний, заинтересованных в поставках молочной продукции на территорию России и других стран Таможенного союза, может состояться уже в начале 2014 года, передает ПРАЙМ.

Роспотребнадзор в начале октября ввел запрет на ввоз молочной продукции из Литвы. Вильнюс, в свою очередь, выразил готовность обратиться с жалобой в ВТО. В Роспотребнадзор от Литвы поступили материалы с информацией по ранее поставленным российской стороной вопросам по обеспечению качества и безопасности литовской молочной продукции.

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