Россия после пяти лет запрета частично разрешила промысел камчатского краба

Промысел камчатского краба в России частично разрешен после пяти лет запрета на вылов из-за почти полного истощения запасов ресурса. Заниматься промыслом краба с 22 ноября можно в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

Общий допустимый улов камчатского краба на 2013 год составляет 3,63 тыс. тонн в Западно-Камчатской подзоне и 2,126 тыс. тонн — в Камчатско-Курильской.

Согласно приказу Минсельхоза от 13 ноября, в этом и следующем году сохранится запрет на добычу краба в Западно-Камчатской подзоне к северу от параллели 56,20 градуса с.ш., передает «Газета.Ru».