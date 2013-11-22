Кабмин вдвое снизил плату за выдачу сертификатов на зерно

Кабинет министров Украины принял решение о снижении стоимости фитосанитарных и карантинных сертификатов, которые зернотрейдеры должны получать на каждую партию зерновых при экспорте, на 50% до конца 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013-июнь 2014 г.).

Согласно сообщению пресс-службы правительства, соответствующее решение закреплено изменениями в постановление Кабмина от 9 июня 2011 года №641 «Об утверждении перечня платных административных услуг, предоставляемых Госветфитослужбой, органами и учреждениями, относящихся к сфере ее управления и размера платы за их предоставление».

Таким образом, фитосанитарный сертификат на партию зернового груза теперь будет стоить 22,65 грн, карантинный – 19,4 грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.