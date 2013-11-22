Украина собрала урожай с 97% площадей

Украинские аграрии к 22 ноября собрали 60,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, убрав урожай с 97% площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«В Украине аграрии уже установили самую высокую отметку урожая зерновых. Так, сейчас уже намолочено более 60,4 миллиона тонн зерна», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

По его словам, отечественным сельхозпроизводителям осталось завершить уборку кукурузы, которой на сегодняшний день намолочено 28,6 млн тонн.

Министр также отметил, что наибольший урожай собрали аграрии Полтавской области – 5,2 млн тонн. Более 4 млн тонн зерновых намолотили сельхозпроизводители Винницкой и Харьковской областей.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн - на ячмень.

Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 29 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, в 2013 году Украина соберет рекордный за годы независимости урожай в 61 млн тонн. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда страна собрала урожай в 56,7 млн тонн.