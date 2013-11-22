Производство мяса птицы в Украине может вырасти на 10-11% - Союз птицеводов

Производство курятины в Украине в 2014 году может вырасти на 10-11% по сравнению с ожидаемым объемом производства в 2013 году – до 1,32-1,33 млн тонн, сообщил журналистам председатель совета директоров Союза птицеводов Украины Александр Бакуменко.

«Фактически по бизнес-планам на 2014 года – это на 120-130 тыс. тонн увеличение к 2013 году», - сказал Бакуменко.

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По его словам, в следующем году Украина сможет поставить на внешние рынки 200 тыс. тонн курятины против 140 тыс. тонн, которые могут быть экспортированы в 2013 году.

Бакуменко также сообщил, что по прогнозам ассоциации, в текущем году объем производства мяса птицы в Украине составит 1,2 млн тонн, из которых 1,1 млн тонн будут произведены на сельхозпредприятиях.

Как сообщал УНИАН, производство свежего или охлажденного мяса птицы в Украине в январе-октябре 2013 года выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 599 тыс. тонн.

Производство замороженного мяса птицы за 10 месяцев этого года превысило аналогичные показатели 2012 года на 113,1% и составило 112 тыс. тонн, из которых 13,9 тыс. тонн было произведено в октябре, что на 28,5% больше, чем в октябре 2012 года и на 19,4% выше сентябрьских показателей 2013 года.