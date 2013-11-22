«Киевхлеб» остановил цех «Хлебокомбината №12» из-за конкуренции на рынке

Один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» с 1 ноября остановил производство цеха №3 «Хлебокомбината №12» (Киевская обл.) в связи с усилением конкуренции на рынке и стремлением к оптимизации производства, сообщила пресс-служба предприятия.

«В связи с усилением конкурентного окружения и с целью повышения эффективности производственного процесса и улучшения экономических показателей, «Киевхлеб» проводит плановые мероприятия по оптимизации собственных мощностей и уплотнению имеющихся производственных площадок», - сказано в сообщении.

В компании также сообщили, что объемы хлебобулочных изделий, которые производил остановленный цех, «Киевхлеб» перераспределил между другими своими предприятиями.

Кроме того, в «Киевхлебе» отметили, что за 10 месяцев 2013 года компания инвестировала в развитие около 8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года руководство «Киевхлеба» приняло решение о комплексной реконструкции «Хлебокомбината №12». 12 июня возле Кабмина работницы хлебокомбината №12 объявили бессрочную акцию протеста - голодовку. Они заявили, что предприятие преднамеренно доводят до банкротства и будет уволено 426 работников.

Справка УНИАН. Компания «Киевхлеб» создана на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 12 хлебопекарных предприятий (6 – в Киеве и 6 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и «Киевхлебпостач».

Мощность «Киевхлеба» составляет более 1,2 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 65 тонн кондитерских изделий.

Продукция компании на рынке представлена под торговыми марками «Киевхлеб», «БКК», «Марсель», «Горячая штучка».