Европейская Бизнес Ассоциация призывает ввести бессрочную сертификацию зерна

Комитет зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) просит народных депутатов Украины ввести бессрочную сертификацию зерна и продуктов его переработки, а также отменить сертификацию качества зерна при внутренних перевозках, приняв Закон "О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна)", сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

«Принятие законопроекта создаст предпосылки для эффективного преодоления имеющегося ряда проблем с сертификацией как элеваторов, так и зерна и продуктов его переработки», - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ЕБА, в 2012 году Кабинет министров несколькими постановлениями упростил процедуру сертификации элеваторов и сертификации качества зерна. В частности, было введено бессрочное действие сертификата соответствия услуг по хранению зерна и продуктов его переработки, а также отменены требования о получении сертификата качества зерна и продуктов его переработки при перемещении данной категории продукции по территории Украины. «Такие изменения были положительно восприняты мировым сообществом, профильными торговыми организациями, а также самими участниками рынка», - подчеркивается в пресс-релизе ассоциация.

При этом, по данным ЕБА, в октябре 2012 года Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства социальной политики Украины, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров» отменил перечисленные упрощения ведения бизнеса.

Согласно сообщению, задержка сертификации элеваторов приводит к ряду логистических проблем, нарушению условий хранения и переработки зерна, подорожанию всей логистической цепи, простоям транспорта с зерном. «В конце концов, все эти проблемы негативно влияют на ведение бизнеса и приводят к экономическим потерям как экспортеров, так и аграрных производителей», - отмечает ЕБА.

Как сообщал УНИАН, ранее аграрные ассоциации Украины обратились в парламент с просьбой как можно скорее принять во втором чтении и в целом законопроект №2459 «О внесении изменений в закон Украины «О зерне и рынке зерна (относительно дерегуляции рынка зерна»), а также как можно скорее ввести его в действие.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация - неприбыльная организация, объединяющая более 900 иностранных и отечественных компаний, работающих на Украине. Основной целью деятельности ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.