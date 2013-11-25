Столичные производители и импортеры алкоголя и табака выкупили 128 млн новых акцизных марок

Производители и импортеры подакцизной алкогольной и табачной продукции, работающие в Киеве, выкупили порядка 128 млн акцизных марок нового образца, введенных в оборот с 1 сентября текущего года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

«Из них порядка 100,5 млн марок предназначены для маркировки сигарет и почти 30 млн – для маркировки алкоголя», - говорится в сообщении.

При этом в хранилище, по информации ГУ Миндоходов, остаются почти 35 млн марок старого образца, которые будут уничтожены.

Как сообщал УНИАН, новые акцизные марки были введены в Украине с 1 сентября текущего года. Они имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя — не менее четырех, для сигарет — трех). По данным Министерства доходов и сборов Украины, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет на 0,087 грн.

По данным министерства, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.