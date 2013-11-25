«Агролига» намерена продавать молоко и подсолнечное масло под своей торговой маркой

Крупный производитель сельхозпродукции группа компаний «Агролига» планирует с 2014 года начать продажи подсолнечного масла, молока и молочных продуктов под собственной торговой маркой, говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, группа уже зарегистрировала в Государственной службе интеллектуальной собственности свой товарный знак «Агролига».

По данным компании, к тестовым прямым продажам молочных продуктов «Агролига» намерена приступить со следующего года в Харькове.

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Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний «Агролига» входят шесть компаний, которые занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. Компании группы обрабатывают около 7,2 тыс. га земель в Харьковской области и владеют молочным стадом из около 850 голов.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской.

В 2013 году «Агролига» планирует перейти на главную площадку Варшавской фондовой биржи, тогда как сейчас акции компании котируются на альтернативной площадке польского фондового рынка.