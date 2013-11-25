Потеря рынка ЕС станет крахом отечественного АПК - Украинская зерновая ассоциация

Потеря рынка Европейского Союза, в случае введения санкций для Украины со стороны ЕС, негативно отразится на отечественном аграрно-промышленном комплексе, сообщил УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

“Украина - крупнейший поставщик зерна и продуктов его переработки в ЕС. Потеря рынка ЕС для украинского АПК, в случае введения санкций, пошлин, прекращения кредитования и свертывания инвестиций, будет крахом АПК”, - считает Клименко.

При этом он напомнил, что Украина не поставляет зерно на рынок стран Таможенного Союза (Россия, Беларусь, Казахстан).

Как сообщал УНИАН, 22 ноября, за неделю до начала саммита Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября, на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, правительство Украины объявило о приостановке процесса подготовки к подписанию договора, что вызвало массовые протесты со стороны украинцев во многих городах Украины.

Справка УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 61,5 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.